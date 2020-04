Emilio Orlando

Ha provato a giustificarsi facendo appello al suo lavoro da parlamentare, ma non c'è stato nulla da fare, la gita di Pasquetta a Ostia le è costata una multa. Dopo il deputato di Forza Italia Valentino Valentini, sorpreso dai vigli a correre in una villa di Roma, quando era già vietato, ieri è toccato alla deputata del gruppo misto Sara Cunial (ex M5s e paladina no-vax) essere pizzicata dalla polizia municipale di Roma mentre trasgrediva le norme emanate dal governo in merito al lockdown a cui è sottoposto tutto il paese. «Sto girando per motivi di lavoro in quanto deputata», è stata la sua giustificazione, che però non è apparsa credibile. Per aver violato la normativa emanata con i vari Dpcm dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, gli agenti della polizia municipale di Roma hanno multato la deputata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

