Emilio Orlando

Ha cercato disperatamente scampo dalle fiamme, prima di lanciarsi nel vuoto saltando dal balcone. Inutilmente. L'incendio l'ha colta di sorpresa in casa, mentre stava ancora dormendo con il marito. In pochi secondi Roberta Filippi, 74 anni, pittrice ed artista di fama internazionale, si è trasformata in una torcia umana. Il marito, Fiorenzo Fraccascia, ha cercato in tutti i modi di salvarla e di soffocare il fuoco che le aveva avvolto i vestiti, ma è rimasto a sua volta gravemente ustionato alle mani, riportando bruciature profonde di primo grado.

Una tragedia. Il rogo che ha avvolto l'appartamento al terzo piano in via di Monserrato (in pieno centro storico, a due passi da Trastevere dove viveva la coppia di artisti) si è sviluppato ieri mattina poco dopo le ore 8. Ancora non chiare le cause. Polizia e vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera per scoprire cosa fosse accaduto nell'incendio dove ha trovato la morte l'ex professoressa di Storia dell'arte. Dai rilievi della scientifica sembra che le fiamme sono divampate tra la camera da letto e il corridoio attiguo allo studio dove la donna dipingeva e custodiva le sue opere. Proprio i colori ad olio e le tele, insieme ai solventi, hanno aumentato la combustione creando un fumo denso ed acre molto tossico, che in breve ha saturato tutti gli ambienti.

Molti inquilini stavano nel cortile interno in attesa dell'arrivo dei soccorsi e hanno assistito impotenti alla scena drammatica: quando Roberta Filippi si è buttata di sotto, sperando di salvare la vita e scampare al rogo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA