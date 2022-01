Emilio Orlando

Guerriglia urbana (con scontri e fumogeni) durante lo sgombero del Circolo Futurista di Casapound a Casalbertone. Dieci feriti fra poliziotti e militanti di estrema destra, lanci di petardi e fumogeni, cassonetti incendiati. È il bilancio dell'operazione della polizia municipale della Capitale, che stava eseguendo il sequestro dello stabile occupato (di proprietà dell'Inps) in via Orti di Malarba. Per la gestione dell'ordine pubblico, nei giorni scorsi la Procura aveva delegato anche il reparto mobile della Polizia di Stato.

I disordini sono scoppiati all'esterno dei locali occupati dai neofascisti che, come in un imboscata, hanno atteso l'arrivo degli agenti. Prima una sassaiola poi la carica ad opera di decine di militanti di Casapound per evitare l'irruzione. Molti dei manifestanti hanno bloccato l'ingresso alla struttura.

I 40 agenti della Polizia di Roma Capitale (dei gruppi S.p.e. e G.s.s.u.) incaricati di apporre i sigilli allo stabile sono stati prima respinti e poi aggrediti da circa 40 militanti del movimento, secondo la ricostruzione della Questura, che (muniti di caschi e protezione) si sono posti davanti all'ingresso del circolo futurista. Tra i sei contusi del Reparto Mobile feriti e trasportati dal 118 in ospedale figura anche il Capo squadra, che ha riportato la frattura del naso e dello zigomo sinistro.

La situazione non è ulteriormente degenerata grazie alla gestione dell'ordine pubblico da parte del questore Mario Della Cioppa e del capo di gabinetto Giuseppe Rubino, che avevano predisposto un contingente di 50 agenti in tenuta antisommossa che hanno contenuto la follia distruttiva degli appartenenti a Casapound. Il questore sottolinea tutta la sua «ammirazione per la professionalità del personale della Polizia di Stato» e annuncia che «la Digos è al lavoro per identifiucare i responsabili». Il sindaco Roberto Gualtieri esprime solidarietà alle forze dell'ordine e alla Polizia locale: «Andremo avanti sulla strada della legalità, questa violenza è inaccettabile».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA