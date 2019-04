Emilio Orlando

Gettoni in oro destinati a premi per i quiz televisivi delle reti Rai (in realtà mai coniati) ma fatti pagare alla Tv di Stato da cinque funzionari infedeli dell'Istituto Poligrafico della Zecca. Settecento mila euro la somma che il gruppo di dirigenti avrebbe truffato ed intascato fraudolentemente.

Fulcro delle indagini del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza è stato l'esame dell'accordo-quadro tra Rai e la Zecca per la fornitura nel triennio 2013-2016 dei gettoni d'oro per chi si aggiudicava premi in denaro nei giochi televisivi di trasmissioni come I fatti vostri, La prova del cuoco, Affari tuoi, Red Or Black, Super Brain - Le Super Menti, Mezzogiorno In Famiglia, L'anno Che Verrà e La Terra Dei Cuochi. Durante i riscontri sono emerse irregolarità contabili su cui la Procura ha accesso i riflettori.

I detective delle Fiamme Gialle hanno smascherato due dirigenti in servizio e tre allontanati tempo fa che avrebbero fatto coniare i gettoni solo quando i vincitori rifiutato la proposta di ricevere l'equivalente di quanto vinto in denaro. Quando i concorrenti accettavano i soldi, gli impiegati del Poligrafico creavano documenti falsificati (come verbali di coniatura, di reintroduzione nell'inventario e bolle di trasporto) per dimostrare di aver dato mandato per coniare i gettoni.

Truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture le accuse a cui i cinque dovranno rispondere nel processo che inizierà dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Rai parte lesa nell'inchiesta, ha subìto danni per quasi un milione di euro, denaro che in realtà era stato fatturato all'azienda per la produzione dei dobloni d'oro in realtà mai realizzati.

Il vantaggio che i dirigenti inquisiti traevano dal meccanismo truffaldino era anche quello di percepire incentivi annuali, perché avevano raggiunto gli obiettivi pari a 45 mila euro ciascuno. Nel 2016 un altro raggiro truffaldino venne alla luce dopo l'inchiesta di Report, quando venne fuori che per ogni chilo di alcuni gettoni d'oro dati come premio ai giocatori dei telequiz, mancavano cinque grammi del prezioso metallo. Il caso scoppiato allora, dopo la trasmissione d'inchiesta in onda sulle stesse reti Rai, coinvolse anche Banca Etruria uno dei fornitori a cui si rivolgeva il Poligrafico dello Stato.

