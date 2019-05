Emilio Orlando

Forse quell'autosalone avrebbe disturbato le loro attività criminali. «Con diecimila euro potete e continuare i lavori di ampliamento del capannone senza avere problemi con i Casamonica. Altrimenti potrebbe succedervi qualcosa di spiacevole». Era questo il tenore delle minacce che due importanti e famosi imprenditori capitolini del mondo della compravendita di automobili, si sono visti rivolgere per mesi da Guerrino Casamonica e da Marco Sutera, un trentanovenne originario di Monterotondo affiliato al tenutissimo clan dei Casamonica. Per loro due si sono aperte le porte del carcere.

I fatti, per cui la procura della Repubblica contesta anche il metodo mafioso, si sono svolti in via Tuscolana 1223 alla Romanina, dove il clan possiede una villa faraonica diventata un fortino della famiglia sinti. I due commercianti storici nel settore degli autoveicoli, molto seri ed affidabili, stavano aprendo un punto vendita nel terreno adiacente la sontuosa villa di uno dei capifamiglia dei Casamonica, quando la scorsa estate cominciano a ricevere visite e telefonate prima ambigue che si trasformano ben presto in minacce ed estorsioni. Dapprima il tono è amichevole, come se i due malviventi volessero instaurare un rapporto di buon vicinato con l'autocentro. In realtà era solo un modo per avvicinare i due imprenditori.

Il modus operandi dei Casamonica è ormai ben conosciuto: dapprima fanno gli amici ma passano dalla pacca sulla spalla alla raffica di pugni in un attimo. Così hanno cominciato a chiedere loro diecimila euro in contanti per evitare che qualcosa andasse storto ai lavori ed alla ditta che li eseguiva. «Facciamo aprire dice Guerrino Casamonica a Sutera in un'intercettazione quando apriranno ci facciamo dare le macchine gratis, così chiudono e vanno ad aprire da un'altra parte». Con questo sistema criminale il clan ha desertificato l'economia del quartiere della Romanina dove importanti aziende operanti in vari settori, come l'abbigliamento, i mobilifici ed altri tipi di attività commerciali sono state costrette a chiudere ed a trasferire le loro sedi altrove perché vessati dalla continua ingerenza violenta del clan dei Casamonica che hanno da sempre sopraffatto con metodi mafiosi, abitanti e commercianti.

riproduzione riservata ®

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA