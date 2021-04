Emilio Orlando

Erano stesi uno accanto all'altra, in una pozza di sangue. La macabra scoperta è stata fatta dalla sua tenente. Maurizio Zannolfi (foto), maresciallo 57enne della Guardia di Finanza, in servizio nella caserma di viale Traiano a Fiumicino, stringeva ancora la pistola d'ordinanza fra le mani. Prima di puntarsela alla tempia e sparare, aveva già fatto fuoco contro Barbara Castellani, la compagna di quindici anni più giovane.

Accanto ai due cadaveri, al piano terra di una palazzina al civico 32 di via del Portico Placidiano ad Isola Sacra, una lettera dove il sottufficiale delle Fiamme gialle spiega le ragioni della tragedia. Nel documento, ritrovato dai colleghi dell'omicida, si parlerebbe di problemi economici che avevano sconvolto la vita alla coppia. Il timore di sanzioni disciplinari e di altre conseguenze che ne potevano derivare avevano, secondo l'omicida, portato i due a questa tragica scelta di comune accordo. Una circostanza questa ancora da verificare da parte della procura, che ha aperto un fascicolo.

Il maresciallo Zannolfi era conosciuto e benvoluto da tutti nel comune di Fiumicino: commilitoni, commerciati e pescatori lo ricordano sempre sorridente e gioviale con tutti, pronto alla battuta e ad aiutare il prossimo. «Amava la vita e gli piaceva il mare. Era appassionato di tatuaggi e delle gite in barca - raccontano alcuni conoscenti -. Ultimamente però, era preoccupato e non sembrava più lo stesso». Si tratta dell'ennesimo omicidio suicidio che riguarda appartenenti alle forze dell'ordine. Una strage silenziosa che sta mietendo vite umane. Un numero in preoccupante ascesa. Secondo l Osservatorio nazionale suicidi nelle forze dell'ordine, nel quinquennio 2014-2019 ci sono stati 258 suicidi.

