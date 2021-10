Emilio Orlando

Erano legati dalla passione del calcio e giocavano nella stessa squadra. E sono morti insieme, in un tragico incidente stradale. Mattia Patriarca e Matteo La Perna, 18enni di Anzio, rientravano a casa dopo una serata spensierata con gli amici quando l'auto su cui viaggiavano insieme ad altri due ragazzi è finita contro un guard rail. La tragedia, l'ennesima del fine settimana e l'ultima di una lunga serie avvenuta sempre sulla Pontina, è avvenuta stavolta al chilometro 41 e 800 in direzione sud. L'impatto della Volkswagen Polo con la barriera è stato catastrofico. Le due vittime, che sedevano sui sedili posteriori, sono state sbalzate in mezzo la carreggiata. Uno dei due ragazzi è morto dopo l'impatto violentissimo con l'asfalto, mentre l'altro è stato travolto da un'altra macchina che lo ha trascinato per diversi metri. Il conducente e l'altro passeggero (anche loro giovanissimi) sono in gravi condizioni in ospedale ma non in pericolo di vita.

Tra le cause dello schianto mortale, al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi dell'incidente, c'è l'alta velocità: la vettura sembra andasse ben oltre i limiti consentiti. Nello schianto sono rimasti coinvolti altri due veicoli, una Ford Focus e un Nissan Qasqai: uno dei conducenti è rimasto ferito.

La via Pontina e le strade limitrofe sono arterie considerate ad alta mortalità stradale, per l'elevatissimo numero di incidenti mortali che si sono verificati negli anni. Coinvolti automobilisti e centauri oltre che mezzi pesanti.

Proprio venerdì scorso in via dei Rutuli nel comune di Aprilia, poco distante dal luogo dell'ultima tragedia, è morto il motociclista 53enne Stefano Moresco nello schianto contro una macchina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

