Emilio Orlando

Era un'organizzazione criminale trasversale temuta ovunque. Spaziava dal narcotraffico, al contrabbando di armi ed esplosivi da utilizzare per agguati ed assalti a portavalori fino allo spaccio di droga tra le curve dello stadio. Il quartier generale del gruppo, erano le zone di Montespaccato e Primavalle. In manette sono finite diciotto persone, alcune delle quali sono nomi storici del crimine romano legati a clan mafiosi della Sicilia e della Calabria e a gruppi di tifoserie violente. I metodi per imporre il loro dominio sul territorio dove la banda operava era di tipo mafioso.

L' imponente arsenale sequestrato dai detective era composto da più di venti pistole e fucili a canne mozze, esplosivo al plastico e tritolo. Tra gli arrestati figura anche Marco Turchetta, di 48 anni capo storico degli Irriducibili, che si occupava del trasporto di cocaina da una parte all'altra della Capitale a seconda di dove venivano richiesti grossi quantitativi di droga. In passato venne inquisito per aver importato cinquecento chili di cocaina dalla Colombia che il gruppo acquistò dal cartello di Cali. Con l'ultrà finirono in manette altri criminali eccellenti, come Benedetto Ceraulo e Orazio Cicala, esecutori materiali dell'omicidio di Maurizio Gucci, lo stilista ucciso nel '95 a Milano su mandato dell'ex moglie Patrizia Reggiani. Durante le indagini delle fiamme gialle coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, sono emersi legami significativi con la cosca Bellocco di Rosarno a Reggio Calabria e con il clan Coluccia della Sacra Corona Unita. Fiumi di droga, duecento cinquanta chili che hanno inondato le piazze di spaccio di Montespaccato, Primavalle, del residence Bastoggi e del Quartaccio dove Costantino Sgambati, boss dell'organizzazione, imponeva l'acquisto all' ingrosso della cocaina. Nei mesi scorsi questa metodologia emerse dopo che il commissariato Primavalle, smantellò una banda di pusher che aveva monopolizzato lo spaccio nella zona. Gli altri componenti della banda che sono stati arrestati sono: Renato De Giorgi, Daniele Mezzatesta, Ugo Di Giovanni, Andrea Sgambati, Stefano Bruno, Marco Fanelli, Davide Scognamiglio, Mattia Sigismondi, Davide De Gregori, Luca Carovillano, Francesco Viglietta, Francesco Giglio, Nicola Macrì e Emanuele Borgese.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA