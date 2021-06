Emilio Orlando

Era fuggito a Napoli dopo aver sgozzato la sua vittima, lasciandogli conficcato il coltello dietro la nuca. Ma gli investigatori della sezione omicidi di Roma hanno fermato il killer nel capoluogo partenopeo seguendo la traccia telefonica del suo smartphone. Si tratta di un cittadino armeno, Suren Grigoryan, di 27 anni.

Martedì sera in piazzale Appio a San Giovanni, ha ucciso il 41enne iracheno Khaled Bilal Ahmed al culmine di un violento litigio per questioni economiche. La vittima, che insieme ad un siriano gestiva un autolavaggio in via Castel di Leva nella zona del Divino Amore, si era accorto che l'armeno rubava gli incassi dell'attività commerciale e lo voleva allontanare proprio a causa dei frequenti ammanchi di denaro dalla cassa. Il socio della vittima ha riferito ai poliziotti a proposito delle forti tensioni che c'erano state poco prima con il dipendente infedele.

L'analisi delle immagini della videosorveglianza della centralissima zona, che inquadrano proprio la scena del crimine, hanno restituito ai detective le fasi dell'orrenda esecuzione e della fuga dell'assassino che, con passo svelto, è riuscito solo per qualche ora a far perdere le proprie tracce. Fondamentali per la ricostruzione del delitto sono state anche le testimonianze di due ragazze che avevano assistito a parte della scena.

L'uomo in fuga si era rifugiato prima a Rocca di Papa, un piccolo centro dei Castelli Romani, poi con un treno era partito alla volta di Napoli dove la polizia lo ha localizzato grazie al segnale Gps del cellulare.

Il fermo del giovane armeno è stato convalidato nella serata di ieri dalla procura della Repubblica capitolina che ha disposto il trasferimento dell'indagato nel carcere di Poggioreale a Napoli, dove nei prossimi giorni gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare che emetterà il giudice per le indagini preliminari.

