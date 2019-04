Emilio Orlando

Entravano in azione a notte fonda. In serate senza la luna per non esser visti. Si muovevano con circospezione come i felini nella fitta boscaglia, dove passano le condotte degli oleodotti lì dove scorrono fiumi di carburante utilizzato anche per rifornire gli aerei che decollano dall'aeroporto di Fiumicino, provocando anche gravi danni ambientali.

Era una banda organizzata quasi militarmente quella che in pochi mesi ha rubato quasi un milione di litri di gasolio e Jet fuel di proprietà dell'Eni e delle raffinerie di Roma Spa. Usavano, con precisione e spregiudicatezza, pompe idrauliche di ultima generazione e gruppi elettrogeni portatili in grado di produrre corrente elettrica per alimentare gli aspiratori. Ieri mattina all'alba, dopo un blitz dei carabinieri di Ostia, i diciassette malviventi, responsabili di almeno dieci incursioni, sono stati arrestati. Tra loro anche un imprenditore romano esperto della vendita di idrocarburi, che rivendeva i combustibili rubati.

I detective, guidati dal colonnello Pasqualino Toscani e dal capitano Fabio Rosati, hanno utilizzato potenti visori a raggi infrarossi e binocoli ad alta precisione per scovare i ladri esperti nel fare scavi profondi per intercettare le condutture e praticarvi sopra dei fori che con tubature in gomma lunghe anche cinquecento metri riempivano le cisterne.

Durante un tentativo di furto, avvenuto la notte del primo dicembre scorso, c'è stata una esplosione del pozzetto di ispezione della rete Eni, causata dai banditi, che ha provocato un violento incendio per cui venne chiusa per ore l'autostrada RomaCivitavecchia. I danni ambientali prodotti dai continui furti sono ingenti e gravissimi, come sottolineato dal procuratore aggiunto Lucia Lotti che ha richiesto le misure cautelari.

Dopo ogni furto la bonifica e la messa in sicurezza dell'area erano necessari trecento mila euro. A capo dell'organizzazione c'era Filippo Dari: a lui è stata anche contestata l'associazione per delinquere finalizzata al furto pluriaggravato, incendio doloso e trasporto di clandestini. Non solo carburante, ma anche tratta di umani: in un'intercettazione telefonica uno dei complici chiedeva se gli stranieri che stavano introducendo clandestinamente erano ancora vivi. I due mezzi vennero fermati oltreconfine dalle polizie locali dopo la segnalazione dei carabinieri.

