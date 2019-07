Emilio Orlando

Entravano in azione a notte fonda. A caccia di microcar da rubare. Sceglievano i quartieri della Roma bene e del litorale laziale per colpire. La gang dei furti delle minicar aveva anche gli advisor che segnalavano i modelli più costosi, dove erano parcheggiati e se c' erano allarmi particolarmente difficili da eliminare. Dodici i colpi in poche settimane, uno dei quali commesso al Circeo, scoperti dai carabinieri della compagnia di Monterotondo che hanno arrestato il capo di un'organizzazione che rubava, riciclava e truffava le assicurazioni con i mini veicoli che venivano rivenduti ad acquirenti che erano completamente all'oscuro della provenienza illecita.

Il sessantaseienne finito in manette, metteva in scena finti incidenti stradali con le macchinette per truffare le assicurazioni. I detective della benemerita hanno sequestrato, durante l' irruzione nei garage di via del Boccaccio a Tor Lupara, oltre alle microcar rubate e pronte ad essere rivendute anche i documenti in bianco per i passaggi di proprietà, 243 mila euro in contanti, libretti di circolazione ancora da compilare e molte targhe metalliche personalizzate. Il quartier generale dell'organizzazione criminale si trovava nell'hinterland romano a ridosso di via Nomentana. Le macchinette a quattro ruote, sogno di molti adolescenti che diventava un incubo quando scoprivano il furto, venivano rubate ai Parioli, a Ponte Milvio e a Talenti, da ladri molto abili ad utilizzare sistemi tecnologici molto sofisticati, in grado di disattivare ogni tipo di antifurto satellitare.

La truffa alle assicurazioni, ideata dal deus ex machina della gang, avveniva dopo che le microcar venivano ribattute sostituendo il numero del telaio con uno che apparteneva ad una targa pulita. Decine sono stati, secondo i carabinieri, i finti sinistri stradali che le assicurazioni hanno liquidato. Le minicar, hanno avuto da sempre un mercato parallelo clandestino, molto florido non solo per essere rivendute ai ragazzi ma anche per essere piazzate ai pregiudicati specie quando a questi è stata revocata la patente come misura di prevenzione. Infatti per guidarle solo i minorenni devono possedere la patente di guida.

riproduzione riservata ®

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA