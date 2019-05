Emilio Orlando

È stato identificato il capobranco. Quello che ha dato il via alla violenza sessuale ai danni della studentessa ventunenne nella discoteca Factory. Ha un nome quindi il leader, ma la polizia saprebbe anche chi sono gli altri due e a breve verranno effettuati i fermi. Si stringe il cerchio attorno alle tre belve che hanno stuprato la ragazza etiope in uno sgabuzzino del locale da ballo.

Alla loro identità, i detective della quarta sezione della squadra mobile della questura, ci sono risaliti dopo aver esaminato migliaia di fotografie scattate dal fotografo ufficiale del locale ed attraverso la testimonianza del barman e di due addetti alla sicurezza che conoscevano il biondino con gli occhi azzurri indicato dalla vittima come uno degli autori dello stupro di gruppo.

«Come si fa a dimenticare una faccia come quella? Sguardo da bravo ragazzo ma glaciale ed imperturbabile. È un habitué del locale avrebbero raccontato alcuni dei cinquanta testimoni ascoltati dalla polizia in via di San Vitale che viene spesso con la una comitiva. Non sono tutti di Roma, qualcuno abita in provincia».

Mentre la vittima sta pian piano ritornando alla vita normale, portando con se l'orrore ed il trauma della violenza subita, la polizia ha fatto un lavoro certosino associando i nomi ai volti immortalati dagli scatti della serata e confrontati con quelli di altri eventi. Due amiche della vittima giurerebbero di poterlo riconoscere, perché prima che avvenisse il fattaccio la loro amica glielo aveva anche presentato.

«Sembrava un ragazzetto a posto. Nulla lasciava pensare che quei ragazzi avrebbero potuto commettere una simile atrocità», ha raccontato la donna. Altri indizi sono stati cristallizzati sulla scena del crimine. La polizia scientifica ha repertato sui vestiti della ventunenne, tracce organiche di Dna appartenenti ai tre responsabili dello stupro di gruppo, che li inchioderanno in maniera incontrovertibile alle loro responsabilità penali.

Non si esclude che i tre sentendosi braccati dagli investigatori, decidano a breve di costituirsi con i loro avvocati. Intanto il questore Carmine Esposito ha revocato la licenza al Factory. Il locale non potrà più organizzare concerti, intrattenimenti, spettacoli musicali e somministrare le bevande.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

