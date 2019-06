Emilio Orlando

È morto dopo essersi scontrato con un cavallo che vagava impazzito in strada. L'uomo, un cinquantaduenne di nome Antonio Lepore originario di Capua, era alla guida del suo scooter quando si è trovato davanti l'animale. Ogni manovra per evitare l'impatto è stata inutile. La vittima è morta sul colpo.

L' incidente sui generis è avvenuto l'altro ieri notte, in via del Trotto nella zona di Tor di Valle, vicino al galoppatoio abbandonato, nell' area adibita secondo il progetto al nuovo stadio della Roma. La scoperta del cadavere dello scooterista è stata casuale. La telefonata allarmata di un automobilista alla sala operativa della questura segnalava la presenza sulla strada di due cavalli che vagavano come e fossero scappati da un maneggio.

Gli agenti, quando sono arrivati sul luogo indicato hanno fatto la drammatica scoperta. Il corpo di Antonio Lepore, già morto era riverso in strada a pochi metri da uno scooter Honda Forsesight. Poco distante c' era un cavallo, ferito alla zampa posteriore che si era accasciato a terra. Nessun testimone oculare ha assistito all'incidente. La zona è molto isolata e poco trafficata specialmente nelle ore notturne. I rilievi per stabilire la dinamica dell'impatto fatale sono stati effettuati dalla polizia municipale, che attraverso il microchip sottocutaneo del cavallo deve anche identificarne il proprietario.

I dati di quest'ultimo, che verrà denunciato per mancata custodia di animali, sono stati decodificati dagli esperti del mattatoio comunale che hanno l'accesso alla banca dati dove sono presenti i cosiddetti registri di stalla dove vengono censiti tutti gli animali da soma e da macello. L' cavallo ferito, è stato medicato dai veterinari del comune. Secondo Associazione amici sostenitori polizia stradale da inizio anno sono stati quaranta gli incidenti provocati da animali sulla carreggiata, con quattro persone decedute e sessantasei feriti.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

