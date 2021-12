Emilio Orlando

Dramma della solitudine finisce in tragedia. La macabra scoperta del cadavere carbonizzato della novantenne Giuseppina Onnis, è stata fatta dalla figlia. Insospettita dal fatto che la madre non rispondeva alle chiamate, la donna è corsa nell'appartamento al civico 162 di via Ostiense. Un incendio, che ha interessato solo la camera da letto, dove viveva l'anziana, l'ha divorata. Prima le esalazioni del fumo denso e acre e poi le fiamme l'hanno avvolta in pochi minuti non concedendole scampo. Il rogo, stando al sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia scientifica che con gli agenti del commissariato Colombo hanno fatto il sopralluogo, si sarebbe sprigionato durante la notte. Da un primo esame della camera dove è stato ritrovato il corpo, gli investigatori hanno notato che il comodino e parte del letto erano stati distrutti dal fuoco. Tra le ipotesi c'è anche quella che il rogo possa essere stato provocato da una sigaretta lasciata accesa, da una coperta elettrica o da un liquido infiammabile che possa aver accelerato la combustione. Infatti, il punto d'innesco dell'incendio sarebbe stato individuato fra il materasso ed il mobile distante pochi centimetri. Distrutti il letto e il comodino accanto. I pompieri e la polizia, hanno fatto evacuare per qualche ora gli altri condomini per il fumo che aveva invaso la tromba delle scale. L'inchiesta sulla morte della signora, è coordinata dalla procura di Roma che ha disposto altri accertamenti sulle cause.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

