Emilio Orlando

Disastro colposo e lesioni gravissime. E' l'ipotesi di reato formulata dal procuratore capo di Velletri Francesco Prete, dopo l'esplosione avvenuta l'altro ieri al Comune di Rocca di Papa.

Tre persone (il legale rappresentante della società TecnoGeo e due geologi, tutti dipendenti dell'azienda) sono stati iscritti nel registro degli indagati. I dieci feriti ricoverati in ospedale, tra cui il sindaco Emanuele Cristini, hanno riportato diverse lesioni ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Dai primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Frascati e dei vigili del fuoco del comando provinciale della Capitale, è venuta alla luce sin da subito la causa della deflagrazione. Sembra infatti, che durante le operazioni di scavo e di carotaggio, gli operai abbiamo provocato una frattura accidentale alla tubatura del gas che, in poco tempo, ha saturato le intercapedini. Un innesco (forse un condizionatore o qualche apparecchiatura con un motorino a spunto elettrico) ha creato la scintilla deflagrante. Proprio come avvenne nel 2001 quando, per una fuga di gas sotterranea, si verificò lo scoppio in via Ventotene a Roma che fece otto vittime tra cui i vigili del fuoco intervenuti. Mentre nel piccolo centro dei Castelli Romani si cerca di tornare alla normalità, gli investigatori hanno stabilito con certezza che tra la perforazione della conduttura e l'esplosione, sono passati almeno quaranta minuti. C'è poi un mistero che la procura dovrà chiarire. I tre operai indagati anziché dare l'allarme tempestivo e chiamare i soccorsi, hanno tappato rudimentalmente la rottura con uno straccio. I carabinieri li hanno rintracciati in Molise, lontani 150 chilometri dal luogo dell'esplosione. «Sembrava un crollo post terremoto commentano alcuni residenti una cosa del genere l'avevamo solo vista in televisione». Ai feriti vanno aggiunti i 36 sfollati, ai quali è stato comunque garantito un alloggio provvisorio.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

