Emilio Orlando

Dietro quell' aspetto rassicurante di anziani pensionati, si nascondevano tre pericolosi pedofili che hanno abusato sessualmente di due bambini per sei lunghi anni. Li costringevano a subire rapporti completi ed a soddisfare i loro desideri perversi in una stanzetta.

Approfittavano del loro stato d'indigenza e bisogno per ricompensarli dopo le loro attenzioni morbose con pochi euro e qualche maglietta sportiva. I tre pedofili arrestati dalla sezione reati sessuali della squadra mobile della questura li avevano adescati quando avevano 8 anni e le violenze sessuali sono andate avanti fino a quando, nel 2018, i detective hanno cominciato ad indagare sul giro di pedofilia dove sono finiti in manette tre uomini di età comprese tra i 65 e gli 85 anni. Le due vittime frequentavano un oratorio parrocchiale nel quartiere di San Paolo, dove uno degli orchi finiti in manette li aveva irretiti promettendo loro somme di denaro, cibo e magliette.

Gli abusi avvenivano in un appartamento del sessantacinquenne poco lontano dalla struttura religiosa. Tra l'omertà delle famiglie che facevano finta di non vedere e capire cosa stava succedendo ai figli e la malvagità dei tre uomini si consumavano violenze quotidiane. Le indagini sono iniziate, quando una delle due vittime, divenuta quattordicenne, ha cominciato a chiedere continuamente somme di denaro ad uno degli arrestati. Quest' ultimo, stanco delle continue richieste di soldi, lo aveva denunciato per estorsione in un commissariato romano.

Quando gli investigatori lo avevano convocato, il ragazzino si è trasformato in un fiume in piena ed ha raccontato il periodo infernale di abusi a cui insieme al cugino era stato costretto a sottostare, proprio dalla persona che lo aveva denunciato. La delicata inchiesta, dopo i primi sviluppi è stata coordinata dal sostituto Eleonora Fini e dal procuratore aggiunto Maria Monteleone del pool antiviolenza della procura di Roma che ha delegato le indagini alla sezione reati sessuali della squadra mobile.

Non è la prima volta che in città emergono spaccati dell' orrore dove vengono abusati bambini appartenenti a famiglie indigenti. Nel 2005 la polizia, mise a segno un' operazione antipedofilia battezzata Fiori nel fango, che pose fine ad una serie di abusi nei confronti di ragazzini nel campo nomadi di Tor Fiscale.

riproduzione riservata ®

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA