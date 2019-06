Emilio Orlando

Dai cinquanta ai settanta euro al mese, per ogni macchina parcheggiata. I posti auto sarebbero degli assegnatari delle case popolari di piazza Gasparri ad Ostia, ma il clan mafioso degli Spada se ne è appropriato illegalmente. Tutti gli abitanti che posteggiano l'auto nei garage sotterranei vengono costretti a pagare ogni mese. Non più soltanto occupazioni le cui regole vengono dettate dai criminali, ma anche tutto quello che ruota attorno alle assegnazioni.

Nel regno dei clan del litorale la malavita decide anche dove e chi può parcheggiare. Con tanto di guardiola in vetro, i garagisti abusivi che vi stazionano ricevono il denaro che poi versano agli Spada. Quei sotterranei sono considerati una zona off-limits per chiunque. «Abbiamo paura - sbotta un residente che vuole rimanere anonimo per paura di ritorsioni volente a chi è assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare spetterebbe anche il posto auto. Invece negli anni quei delinquenti se li sono presi loro. Chi non paga non può parcheggiare. A chi si è ribellato hanno bruciato la macchina».

A turno vengono impiegati anche i guardiani, che sono soggetti pregiudicati senza scrupoli. È l'ultima frontiera del racket della criminalità organizzata del litorale. Il business, che va avanti da tempo, come denunciano alcuni residenti, frutta ai malavitosi 60mila euro al mese, perché nei parcheggi sotterranei ci sono più di mille posti. L' omertà e la paura di denunciare i soprusi e le sopraffazioni del clan, che da decenni governa il quartiere popolare di Nuova Ostia stanno cadendo, dopo le condanne definitive di alcuni boss e sodali della consorteria malavitosa.

Il racket dei parcheggi è stata sempre una delle attività più redditizie di tutte le associazioni criminali. I guadagni illeciti con cifre da capogiro, uniti all'indice di impunità legato alla paura che i residenti hanno di denunciare, ne fanno uno dei settori più ambiti dai sodalizi criminali. Tutti gli accessi al parcheggio sotterraneo che si snoda ai lati di piazza Gasparri, sono sempre controllati dalle vedette del clan che proteggono anche i pusher che nelle cantine nascondono la droga. Un fenomeno, quello del racket dei parcheggi di piazza Gasparri, non ancora venuto alla luce, ma che gli abitanti chiedono che venga al più presto debellato per far spazio alla legalità.

