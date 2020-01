Emilio Orlando

Creazioni d'abbigliamento d'alta moda, capi pregiati di alta sartoria confezionati con stoffe ricercatissime e di grande valore. Una sorpresa per i ladri che dopo aver scassinato l'automobile del famoso stilista Cesare Guidetti, divenuto un celebre stilista dopo aver disegnato gli abiti per le concorrenti di Miss Italia, si sono ritrovati tra le mani un bottino di enorme valore. Il furto è avvenuto è avvenuto martedì sera dopo le 22 in via Guido D'Arezzo nel quartiere dei Parioli, nel parcheggio sotto le telecamere commissariato di polizia Salario Parioli.

Lo stilista aveva parcheggiato la Fiat 500 L dove era custodito il prezioso carico, nei pressi di un ristorante dove era andato a magiare insieme ad un avvocato e ad un collaboratore dell'azienda. Gli investigatori del commissariato e gli agenti della polizia scientifica che sono intervenuti sulla scena del crimine ritengono che il furto è avvenuto in modo sui generis e molto particolare. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della polizia si notano particolari che, secondo i detective meriterebbero degli approfondimenti investigativi.

I 45 capi che i ladri avrebbero rubato apparterebbero ad una collezione limitata e quindi di valore inestimabile. I poliziotti, stanno indagando anche in altre direzione, anche per individuare eventuali, basisti o complici che erano a conoscenza di quanto si trovava nel bagagliaio della Fiat 500 di Guidetti. Un furto che potrebbe riservare a breve di colpi di scena inaspettati. Dai fotogrammi delle telecamere sistema di sorveglianza interno del commissariato sarebbero emersi particolari interessanti che gli investigatori stanno ricostruendo.

Un pool di poliziotti ha passato al setaccio per tutta la giornata di ieri, siti internet di capi d'alta moda e boutique dove gli abiti potrebbero essere stati nascosti o ricettati. Gli agenti sono convinti che i malviventi potrebbero aver agito su commissione essere stati guidati da una talpa che li ha informai sui movimenti del proprietario dei vestiti.

Giovedì 23 Gennaio 2020

