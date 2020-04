Emilio Orlando

Con una tuta impermeabile anti pioggia, un casco ed una mascherina protettiva contro il contagio da coronavirus, ha assaltato e rapinato un negoziato di animali a San Basilio. L'abbigliamento sui generis del malvivente, indossato nonostante la giornata dal clima caldo, ha insospettito gli agenti del commissariato di zona che da tempo erano sulle sue tracce dopo altre rapine nel quartiere. Nel primo pomeriggio di ieri, durante il lockdown del giorno di Pasquetta, i poliziotti hanno quindi incrociato il rapinatore super mascherato a bordo di uno scooter, sempre con indosso la tuta antipioggia, nelle vicinanze di via della Serenissima. Il fatto è che anche il malvivente ha riconosciuto gli agenti, iniziando quindi una pericolosa fuga ma è stato bloccato in via Mammuccari. Pochi istanti prima di incontrare la polizia, aveva rapinato un negozio di articoli per animali ed in tasca aveva i 550 euro che aveva rapinato.

