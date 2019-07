Emilio Orlando

Con un travestimento degno dei migliori trasformisti, camuffati con parrucche, vestiti con la tuta da lavoro arancione, occhiali e berretti con le pistole in pugno hanno tentato il colpo della loro vita. Sfidando i sistemi di videosorveglianza ed eludendo i controlli delle guardie giurate, si sono intrufolati tra i medici, pazienti ed i malati ricoverati al policlinico di Tor Vergata, in viale Oxford, fino allo sportello interno dell'Unicredit.

Armi spianate alla mano, non si sono fatti scrupolo a minacciare i cassieri e a prendere in ostaggio i clienti in fila allo sportello, correndo anche il rischio di far morire di crepacuore qualche cardiopatico ricoverato a cardiologia e che si trovava vicino la banca. Per non lasciare le impronte digitali avevano adottato un sistema ingegnoso ed innovativo cospargendosi i polpastrelli delle dita con la colla Attack, anziché utilizzare i guanti, che avrebbero dato più nell'occhio al momento dell'ingresso dell'atrio del Policlinico.

La scena della rapina non è sfuggita ad una paziente che ha chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato Romanina e delle volanti, dislocati sul territorio di Roma sud per il piano di monitoraggio degli obbiettivi delicati disposto dal questore Carmine Esposito, sono arrivati nel giro di pochi minuti ed hanno assicurato alla giustizia i due rapinatori, il sessantaquattrenne Luciano Becciu e Antonio Ferramisco di due anni più giovane.

Entrambi si sono poi rivelati due vecchie conoscenze degli investigatori perché arrestati altre volte in passato sempre per rapine ad istituti di credito che erano ubicati dentro altri complessi come quella alla Banca delle Marche al Tecnopolo tiburtino.

Durante quella rapina, Luciano Becciu si presentò allo sportello vestito in abito da sera e con la con la pistola in pugno. I poliziotti che ieri mattina li hanno arrestati, hanno sequestrato anche due rivoltelle con il colpo in canna pronte a sparare, una semiautomatica Glock 19 ed una vecchia Beretta modello 70.

riproduzione riservata ®

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA