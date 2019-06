Emilio Orlando

Con umiliazioni, punizioni e minacce continue due maestre maltrattavano i bambini di un asilo di Fiumicino. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia ha emesso nei confronti delle due operatrici del nido L'isola dei Tesori un provvedimento di sospensione dall' attività lavorativa. I piccoli erano costretti a rimanere per ore in piedi o tenere la testa poggiata sul banco tutto il tempo che l'insegnante lo riteneva opportuno per «educarlo».

È l'ennesima vicenda dell'orrore, che ha come teatro una scuola dell'infanzia, venuta alla luce dopo la denuncia dei genitori di un bimbo che ogni mattina, prima di andare a scuola aveva manifestato segni di disagio e paura con pianti, scatti d'ira e comportamenti innaturali. Le accuse mosse dalla famiglia del bambino verso le due educatrici, hanno trovato conferma dopo che la quarta sezione della squadra mobile della questura aveva installato nelle aule e nei corridoi della scuola alcune microtelecamere montate sulle plafoniere della luce. Le immagini che i detective hanno acquisito hanno mostrato un reale spaccato di prevaricazione, abusi e modalità educative non conformi e soprattutto vessatori. I piccoli venivano anche incitati alla violenza tra di loro.

Le due maestre avevano inculcato loro il motto occhio per occhio, dente per dente. In un caso una delle insegnati sospese, aveva utilizzato le mani di un piccolo alunno per colpirne violentemente un altro. «Le due donne si legge nel provvedimento del Gip di Civitavecchia - non hanno desistito dai comportamenti vessatori nemmeno di fronte al pianto di alcuni di loro, e agli inutili tentativi dei piccoli di fuggire dall'aula, dove venivano avvicinati, sollevati di peso, strattonati e trascinati da una parte all'altra della stanza».

