Emilio Orlando

Come in una periferia violenta del Sudamerica, lo hanno ammazzato conficcandogli un coltello alla nuca dopo averlo sgozzato. La feroce esecuzione, degna di un crudo film d'azione e preceduta da un inseguimento a piedi per le strade di una delle zone della Capitale considerate come centrale, piazzzale Appio a San Giovanni, è avvenuta al culmine di una rapina finita male oppure di un litigio sotto gli occhi di numerosi passanti e di tanti avventori della movida. Quando gli agenti del reparto volanti e della sezione omicidi della squadra mobile sono arrivati sulla scena del crimine, hanno trovato il corpo di Khaled Bilal Ahmed, un 41enne iracheno residente a Roma operaio incensurato in un autolavaggio, riverso sulle scale esterne della fermata metro San Giovanni: era in una pozza di sangue.

A dare l'allarme alla sala operativa della questura di via di San Vitale è stato un passante, che si è accorto di quell'uomo a terra insanguinato. Gli investigatori della Omicidi non escludono alcuna ipotesi e stanno scavando nel passato della vittima per ricostruire gli ultimi attimi di vita e incrociarlo sia con le descrizione dei testimoni che con le immagini delle telecamere. Il killer dopo l'omicidio è ha fatto perdere le sue tracce scappando a piedi per le strade limitrofe.

Nel quartiere San Giovani da tempo i residenti lamentano una situazione di insicurezza diffusa, legata a bande di stranieri che bivaccano in strada e nei pressi delle stazioni della metro, tra furti nei negozi e negli appartamenti. L'agguato avviene a due giorni di distanza dal caso del ghanese armato di coltello che ha minacciato i passanti vicino alla Stazione Termini e che è stato colpito alle gambe da un poliziotto, a sua volta indagato per eccesso colposo di uso delle armi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

