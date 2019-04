Emilio Orlando

Cinquanta chili di droga sequestrata e quaranta spacciatori arrestati in tutta la Capitale da polizia e carabinieri nel week end appena trascorso. Dalle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca ai quartieri centrali della movida, come Testaccio, San Lorenzo, Trastevere e piazza Bologna le forze dell'ordine hanno setacciato ogni angolo della città con centinaia di uomini in campo per ripristinare la legalità nelle zone a maggior rischio.

Il bilancio è stato positivo ma il quadro che emerge è allarmante. Il consumo dilagante di cocaina e la diffusione della micidiale droga killer, come il Fentanil che è stato sequestrato proprio a Ponte Sisto ad uno studente spacciatore, è ormai un allarme sociale. Il questore Carmine Esposito ed il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro, hanno predisposto speciali servizi antidroga. In largo Mazzoni al Tiburtino i carabinieri hanno arrestato due nigeriani che trasportavano sei chili di marjuana.

A Tor Bella Monaca, considerata una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia, la compagnia di Frascati ha arrestato dieci pusher colti in flagranza mentre vendevano diverse dosi di droga. La polizia, invece ha colto sul fatto venticinque spacciatori nei quartieri della Romanina dove il clan Casamonica ha il monopolio dello spaccio. A San Basilio alcuni pusher sono stati arrestati nelle zone dove opera il clan Marando. Fermi per narcotraffico anche al Casilino ed al Prenestino. All'Eur invece, nel quadrante delle discoteche, il commissariato Esposizione ha messo segno controlli e sequestri. Arresti anche in centro, nella zona del commissariato Viminale a Monteverde all' Esquilino a Porta Pia al Celio ed a Salario Parioli dove il fenomeno della vendita di stupefacenti è purtroppo un fenomeno in preoccupante ascesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA