Emilio Orlando

Centosessantasei suv e furgoni intestati. Due identità. Doppio codice fiscale e una partita iva. Era anche l'amministratore delegato di una società per la compravendita di autoveicoli. Un imprenditore dell'automotive? No, è un rom di nazionalità serba, residente nel campo nomadi di Castel Romano, denunciato dal carabinieri del nucleo radiomobile per aver commesso i reati di falso ideologico e favoreggiamento reale.

L'uomo comprava e vendeva automobili e furgoni a connazionali che spesse volte utilizzavano i mezzi per commettere reati, senza che dal numero di targa si potesse risalire alle loro generalità. Il fenomeno, particolarmente diffuso tra i gruppi criminali dell'est Europa è tenuto sotto stretto controllo dagli uomini dell'arma a cui durante il controllo del territorio disposto dal comando provinciale prestano attenzione.

Il rom, 63enne, aveva registrato l'attività commerciale presentando una semplice autocertificazione risultata, dopo i controlli incrociati sulle banche dati palesemente falsa e mendace. Nei mesi scorsi i carabinieri misero a segno altri blitz che portarono alla scoperta di altri rom che erano teste di legno di altri connazionali che si intestavano veicoli per conto di altri.

Per il rom dalla doppia identità oltre la denuncia a piede libero e il sequestro del furgone a bordo del quale è stato fermato, è scattato anche il blocco all' anagrafe tributaria e la cancellazione della società con la quale faceva business con i veicoli.

Non si tratta del primo caso simile. A trovare un altro nomade pluriintestatario di veicoli fu l'attuale comandante generale dei vigili urbani, Antonio Di Maggio: scoprì un rom che aveva intestati a suo nome 400 veicoli che venivano poi utilizzati da italiani per non pagare le multe.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

