Emilio Orlando

Camminare a piedi in strada è sempre più rischioso, anche nel centro storico della Capitale. Allo scoccare della mezzanotte di sabato, infatti, due uomini di 41 anni originari della Repubblica Ceca, sono stati investiti da un bus Atac in piazza di Santa Maria Maggiore, a pochi metri dalla basilica. Uno dei due è stato trascinato dal mezzo pubblico sotto il motore e per estrarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Entrambi i turisti sono stati ricoverati in condizioni gravissime al San Giovanni e al Policlinico Umberto I.

Il più grave dei due (quello al San Giovanni) è in fin di vita e si teme che non riesca a farcela per la gravità dei traumi e delle ferite riportate. Per l'altro, ricoverato in riservata prognosi, i medici dell'Umberto I sono più ottimisti dato il quadro clinico in leggero miglioramento.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'impatto tra il bus della linea 75 e i due stranieri in visita nella Città Eterna da qualche giorno. Gli agenti della Polizia Roma Capitale del gruppo Trevi stanno ricostruendo quanto accaduto avvalendosi delle telecamere di video sorveglianza e delle decine di testimonianze rese dalle persone che hanno assistito alla scena. «L'autobus andava fortissimo - ha raccontato un turista - e tutti abbiamo sentito un boato seguito da alcune grida». L'autista dell'Atac, indagato momentaneamente per lessioni gravissime, è risultato negativo all'etilometro ma sono stati disposti gli accertamenti sul cellulare per verificare se lo stesse utilizzando al momento dell'investimento. I vigili stanno anche accertando se si due pedoni hanno attraversato la strada utilizzando le strisce pedonali.

Secondo gli ultimi dati Istat relativi ai decessi dei pedoni nella Capitale, è emerso che l'indice di mortalità è molto elevato: pari a 2,7 ogni 100 incidenti per investimento. Numeri che hanno fatto registrare 42 pedoni morti in un solo anno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

