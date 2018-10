Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoCaccia al quarto componente del branco di violentatori che avrebbero abusato di Desireè Mariottini, 16 anni, nello stabile abbandonato di via dei Lucani a San Lorenzo considerata una delle piazze di spaccio più fiorenti della capitale. L'accusa per tutti è omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti. Dopo i fermi della notte scorsa di Mamadou Gara, Brian Minteh e di Chima Alinno (tutti cittadini africani) la polizia sta cercando una quarta persona che, secondo le testimonianze, avrebbe preso parte allo stupro di gruppo (coinvolte forse 8 persone) della minorenne dopo averle ceduto sostanze stupefacenti, provocando la perdita di conoscenza della ragazzina tanto da ucciderla. Dodici ore di abusi.La cugina e l'amica di Desireè, che erano in sua compagnia nella baracca dell'orrore, hanno gridato per chiedere aiuto. Nessuno però è intervenuto. I tre uomini per cui il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha chiesto ed ottenuto il fermo dal giudice per le indagini preliminari, erano tutti clandestini tranne Chima Alinno che aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto richiedente asilo. Tutti gravitavano attorno alle piazze di spaccio di San Lorenzo e del Pigneto, dove sono stati arrestati, mentre un altro è stato rintracciato dagli agenti dentro l'ex fabbrica abbandonata della penicillina di via Tiburtina. Quest' ultimo stabile, dove vivono centinaia di clandestini dediti ad attività illecite, fa parte della lista Salvini degli immobili che dovevano essere sgomberati, ma la bonifica dell'area è stata più volte rinviata per motivi di ordine pubblico.