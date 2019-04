Emilio Orlando

C'era anche Marco Baldini, il celebre conduttore spesso a fianco di Fiorello nelle trasmissioni radiofoniche, tra le vittime della feroce banda di usurai sgominata ieri mattina all' alba dalla polizia. Pestaggi sanguinosi, minacce di morte, estorsioni e tassi d' interesse alle stelle che oscillavano tra il quindici ed il settanta percento a settimana. Questo il modus operandi, del sodalizio criminale che operava tra Centocelle, Montesacro ed Anzio sul litorale romano, dove venivano concessi prestiti a strozzo a persone ed imprenditori che si trovavano in gravi difficoltà economiche.

L'organizzazione criminale smantellata dalla polizia era di tipo verticistico, dove ciascun sodale aveva il proprio ruolo, da quello del procacciatore di gente bisognosa di prestiti, al finanziatore al picchiatore senza scrupoli. L' ipotesi è che venivano reinvestiti nell' attività usuraia i proventi di altre attività illecite, come il narcotraffico ed il racket. L' indagine, che ha posto la parola fine al calvario a cui gli usurati erano costretti a sottostare per le ripercussioni che la mancata restituzione dei soldi avrebbe provocato loro, è partita da un'altra inchiesta che aveva visto protagonisti malavitosi della costa laziale in odore di criminalità organizzata.

«Mo' te insegno come se sta al mondo...Rispetta gli impegni. Ricorda c'hai nà famigliaFai quello che ti dico altrimenti sparisci dentro al cantiereHo visto che c' hai nà bella figlia e un nipotino». Era questo il tenore delle minacce che precedevano i violenti pestaggi a chi non versava con puntualità le rate dei prestiti. In diversi casi le vittime dopo essere stati picchiati a sangue, riportando prognosi gravi di oltre un mese. Un uomo che era caduto nella rete degli usurai è stato pestato a calci e pugni su via Tiburtina, riportando una lesione permanete all' occhio che ora rischia di perdere.

Uno spaccato di vecchia malavita romana legata a quella storica di Anzio e Nettuno, trapiantata in quei territori negli anni settanta dalla Calabria, che non disdegna l'uso delle armi per regolare i conti e continuare ad imporre la loro egemonia sul territorio. Baldini, in alcune intercettazioni telefoniche chiedeva tempo agli strozzini, in attesa di poter pagare e non fare accavallare le scadenze. L' artista già in passato si era rivolto agli usurai e li aveva anche denunciati. In carcere durante l'imponente operazione di polizia, sono finiti Franco Panzone, Leopoldo Porcari, Giuseppe Mercuri, Giuseppe Profenna e Sergio Testa. Il gip ha spedito invece agli arresti domiciliari: Carlo Mariotti, Massimo Zazza, Maurizio Marsili, Marco D' Aloia ed Augusto Crielesi.

