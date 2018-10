Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoC'è un sospettato per l'omicidio di Maria Tamina Monimilia, la donna di 39 anni, madre di due figli trovata cadavere lunedì in un canale di bonifica ad Isola Sacra. L'attenzione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, si è focalizzata sul suo personal trainer, che secondo quanto è emerso dalle indagini sarebbe stato l'ultima persona a vederla viva. L'uomo, ex poliziotto, istruttore di arti marziali, insegna nella palestra di via Martinengo a pochi metri da casa della donna. La struttura sportiva è stata sequestrata dai carabinieri per permettere alla scientifica di trovare eventuali tracce compromettenti. Sembra, infatti, che le dichiarazioni del sospettato siano state più volte contraddittorie ed evasive, rispetto al suo alibi.I FATTI - La vittima sarebbe uscita di casa intorno alle ore 8 di domenica mattina, dicendo al marito - che stava per andare a lavorare - che aveva appuntamento con alcuni amici. La verità era però un'altra. Maria si sarebbe incontrata di lì a poco con il suo personal trainer proprio nei locali della palestra. È l'ultima traccia lasciata da Maria. Il marito domenica sera ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Lunedì il macabro ritrovamento grazie alla segnalazione di due operatori del consorzio di bonifica che hanno notato testa e gambe affiorare dall'acqua melmosa.LE INDAGINI - L'autopsia effettuata ieri al Gemelli, ha confermato che la morte della donna è sopraggiunta a seguito dello sfondamento del cranio dalla parte della nuca, con un oggetto contundente compatibile con un bilanciere da body building o qualcosa di molto pesante. Dopo l'efferato omicidio l'assassino, forse a tarda notte, si è poi disfatto del cadavere gettandolo nel fossato facendolo rotolare dalla cima della sponda.«Spero che gli inquirenti facciano al più presto giustizia ha urlato Salvatore, padre della vittima altrimenti lo farò da me. Maria era una ragazza solare e allegra, amava uscire con gli amici e cantare al karaoke, oltre ad essere una brava madre». Nelle prossime ore verrà emesso il fermo nei confronti del sospettato che, per il momento, rimane in caserma. Sgomento e rabbia tra gli amici della donna che la ricordano espansiva, sempre allegra e premurosa verso i due figli.riproduzione riservata ®