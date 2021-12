Emilio Orlando

«C'è stata un'attività di depistaggio ostinata, che a tratti definirei ossessiva. I fatti che oggi siamo chiamati a valutare non sono singole condotte isolate ma un'opera complessa di depistaggi durati anni. Un intero Paese è stato preso in giro per sei anni». Ha esordito così il pubblico ministero Giovanni Musarò prima di formulare le otto richieste di condanna nei confronti dei carabinieri accusati del pestaggio a Stefano Cucchi.

La condanna più alta, a sette anni, per la Procura è quella che dovrebbe essere inflitta al generale Alessandro Casarsa, che nel 2009 comandava il gruppo territoriale di Roma. Cinque anni e mezzo è stata la richiesta avanzata per per Francesco Cavallo all'epoca dei fatti capufficio comando. Cinque anni è, invece la pena sollecitata per il maggiore Luciano Soligo, ex comandante della compagnia di Montesacro, come anche per il carabiniere Luca De Ciani. Per l'ex comandante della quarta sezione del nucleo investigativo Tiziano Testarmata, il pm ha chiesto una condanna a quattro anni. Per Francesco Di Sano, il sostituto Musarò ha invocato la condanna a 3 anni e 3 mesi. Per Lorenzo Sabatino, che all'epoca dei fatti era il comandante del reparto operativo dei carabinieri, la procura ha sollecitato la pena di 3 anni di reclusione. Più, miti le richieste per l'ex comandante della stazione di Tor Sapienza Massimiliano Colombo Labriola, ad un anno e un mese.

L'accusa ha inoltre chiesto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo mentre per Testarmata, Sabatino e Di Sano per 5 anni.

Per tutti gli imputati le accuse vanno dal falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. La sentenza è prevista a metà febbraio del 2022.

