Emilio Orlando

Bande di narcotrafficanti sempre più feroci e violente per imporsi sul territorio. Un'altra holding criminale crudele e spregiudicata, composta da 24 persone che non esitava a far uso delle armi per minacciare i tossici che non pagavano la droga, è stata smantellata ieri mattina all'alba dai carabinieri della compagnia di Monterotondo al termine di un'indagine coordinata dal procuratore Michele Prestipino della direzione distrettuale antimafia.

È il settimo blitz antidroga messo a segno dai carabinieri e dalla procura di Roma nei confronti di narcos che hanno colonizzato le piazze di spaccio romane e dell'hinterland, introducendo il cosiddetto modello criminale dei luoghi di spaccio interconnessi o delle narcoreti che consiste nel garantire costantemente gli approvvigionamenti di droga da un unico fornitore.

Centoventitré gli spacciatori arrestati in venti giorni dai detective antidroga dell'Arma. L'organizzazione che utilizzava mogli e fidanzate come pusher o come rette aveva un giro di affari di circa un milione di euro l'anno ed operava oltre che nella Capitale, anche nella zona dell'area Tiburtina fino a Mentana, Fontenuova e Guidonia Montecelio. In manette sono finiti: David Panzironi, Sarah Belhaj, Raffaele Achille, Luciano Bartolucci, Marisa Campolo, Marco Caputo, Stefano Censi, Simonetta Ciani, Marco e Roberto Di Claudio, Daniele Di Marco, Manolo Di Stefano, Loredana Farris, Andrea Giaconia, Federica Giammatteo, Valerio Grasselli, Marina Ippoliti, Federica Massimi, Fabrizio Mattoni, Davide Nicolosi, Luca Pacchera, Vanessa Pilloni, Claudio Rossi e Fabio Tichetti. Le spacciatrici in gonnella al servizio della pericolosa organizzazione criminale, garantivano le vendite ed il confezionamento delle dosi di cocaina ai capi promotori con guadagni che arrivavano fino a 130 mila euro al mese, con la media di 4.500 euro giornalieri.

Al venditore di turno i boss consegnavano un cellulare di servizio dove venivano contatati dai tossicodipendenti. Le consegne avvenivano in luoghi pubblici, a Velletri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

