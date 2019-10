Emilio Orlando

Bagaglio a mano, cappellino e macchina fotografica a tracolla: travestiti così proprio non potevano essere scambiati per incalliti malviventi. Invece i pendolari del crimine si confondevano fra i turisti facoltosi provenienti dalla Russia, dall'Arabia Saudita e dal Medio Oriente, che erano le loro prede preferite. Con velocità e destrezza li seguivano in tutti i loro spostamenti, con automobili prese a noleggio per non dare nell' occhio, rubavano loro i bagagli molto costosi e svanivano nel nulla. Abili trasformisti, molto scaltri e pronti a tutto, si travestivano con barba e baffi finti e riuscivano a cambiarsi i vestiti in pochi istanti per non essere riconosciuti. Durante le scorribande criminali nella Capitale, alloggiavano in alberghi a 5 stelle intorno la zona della stazione Termini e dell'aeroporto di Fiumicino per poi ritornare qualche giorno dopo in Francia ed in Spagna dove vivevano. Con un solo furto riuscivano a sottrarre fino a 50 mila euro tra contanti, gioielli custoditi nelle valigie. Non solo. Per non essere rimpatriati, quando venivano fermati dalle forze di polizia dichiaravano di essere, anziché tunisini, cittadini libici.

E' il modus operandi della banda composta da 12 elementi finiti in manette, dopo un'indagine della sezione investigativa della polizia di frontiera dello scalo romano di Fiumicino. Tutti gli arrestati erano pendolari del crimine: dalle loro nazioni di residenza arrivavano in Italia, mettevano a segno importanti scippi e furti e poi tornavano nel loro Paesi con la refurtiva.

Gli agenti, dopo aver raccolto molte denunce di turisti, che venivano depredati dei bagagli hanno ricollegato tutti i furti e sono arrivati ad identificare tutti i componenti del gruppo. I frame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso gran parte delle azioni criminali, hanno confermato i sospetti dei detective che li hanno bloccati alla dogana italiana. La banda aveva dei complici anche al centro di Roma, in alcuni alberghi e B&B, dove trovava spesso la complicità di loro connazionali che non registravano i loro nomi nel sistema degli alloggiati, violando così la legge antiterrorismo ed i nuovi decreti per la sicurezza che obbligano i gestori e i proprietari delle strutture ricettive a comunicare attraverso un sistema informatico le generalità di tutti i clienti.

riproduzione riservata ®

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA