Emilio Orlando

Avevano rapinato due coniugi residenti in una villa a Fiano Romano sotto la minaccia di un'accetta e di una pistola. La coppia era stata legata in casa da un commando di due albanesi, che dopo il colpo erano fuggiti in Albania. I carabinieri della compagnia di Monterotondo e l'Interpol li hanno ammanettati nel Paese delle Aquile dopo il mandato di arresto internazionali richiesto dalla procura di Rieti.

In manette è finita anche una colf che faceva da basista al gruppo. I modi affabili e gentili di quella donna, finita agli arresti domiciliari, descritta da tutti come una valida domestica, avevano ingannato la famiglia che l'aveva assunta per fare le pulizie. Durante l'orario di lavoro, mentre faceva le pulizie, aveva scoperto dove era posizionata la cassaforte e dove erano custoditi gli oggetti di valore. Aveva anche mappato le vie d'accesso più vulnerabili per introdursi in casa nottetempo. Ed aveva passato le informazioni al nipote, che insieme ad un altro connazionale il 4 maggio scorso fecero irruzione nella villa. Con il viso coperto da un passamontagna e con ascia e pistola in pugno avevano immobilizzato i padroni di casa e li avevano rapinati di 60mila euro tra contanti e gioielli. Per guadagnarsi la fuga avevano rubato anche un'Audi A3 con la quali erano scappati in autostrada. Durante il tragitto la polizia stradale li aveva bloccati, ma i due erano fuggiti a piedi per le campagne dove avevano abbandonato un borsello con i gioielli rapinati.

I sospetti dei carabinieri erano ricaduti subito sulla colf, che il giorno della rapina non era andata a lavoro. Lo stato di famiglia della 49enne - su cui risultava che il nipote con cui conviveva aveva precedenti penali specifici - aveva indirizzato subito le indagini sulla pista famigliare, che si è rivelata promettente.

Intanto è allarme rapine ai Castelli Romani. Lunedì sera a Lanuvio due uomini sono stati picchiati rapinati in una villa in via Montegiove da un gruppo di malviventi con accento dell'Est Europa.

riproduzione riservata ®

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA