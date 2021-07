Emilio Orlando

Aveva investito un pedone, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale ed era fuggito. L'investimento è avvenuto su Lungotevere Raffaello Sanzio, all' altezza di Via Colomba Antonietti poco dopo le quattro del mattino.

Ieri gli agenti del gruppo trevi lo hanno identificato e denunciato dopo un'indagine lampo. Il ferito, un uomo di nazionalità straniera di quarant'anni, è trasportato presso l' ospedale Fatebenefratelli in codice arancione, per alcune fratture riportate. Nell'incidente è rimasto anche un ragazzo italiano di 28 anni, a bordo di un monopattino, caduto dopo aver perso l'equilibrio per evitare il pedone ferito a terra.

Le testimonianze e le immagini di video sorveglianza della zona hanno permesso agli agenti di risalire ad una Bmw X2 eal suo conducente, un ventisettenne italiano.

