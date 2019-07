Emilio Orlando

Asfissia. La morte probabilmente è sopraggiunta prima che il cadaverino venisse gettato in acqua. L' acqua che aveva nei polmoni, è con tutta probabilità liquido amniotico che la neonata aveva assorbito e che forse è stata proprio la causa del decesso. Sarebbe quindi nata già morta, forse per una malformazione della placenta che si era rotta o del cordone ombelicale. «Morte endouterina fetale». Così la medicina definisce questi decessi.

È una delle ipotesi che si affacciano sull'orrore della bimba di pochi giorni, affiorata dalle acque del Tevere all' altezza del Ponte di Mezzocamino sabato pomeriggio scorso. La prima parte dell'autopsia effettuata al Policlinico di Tor Vergata dall'anatomopatologo Mirko Massimilla, stabilisce le cause del decesso per un'asfissia. Sul corpo della piccola, il coroner incaricato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal sostituto Silvia Santucci, non ha riscontrato segni di violenza o percosse. Gli esami radiologici hanno dato un risultato negativo in tal senso. Nei prossimi giorni arriveranno i referti dell'esame delle alghe diatomee e del fungo schiumoso repertati nei polmoni della neonata.

Entrambi gli accertamenti chimico legali si svolgono su minuscoli organismi presenti in acqua e visibili solo al microscopio elettronico. Una pista promettente, che potrebbe condurre alla madre che ha partorito la bambina, è quella dell'esame del Dna. Una volta estratto il codice genetico della neonata, andrà confrontato con quelli presenti nella banca dati della polizia. Questo confronto potrebbe anche fornire il nome dei parenti di sangue, anche alla lontana della mamma. Intanto mentre in Procura, negli uffici dei magistrati che coordinano le indagini fanno il punto, il fascicolo d'inchiesta è passato in mano ai detective della squadra mobile della questura. Ieri gli agenti hanno svolto un altro sopralluogo sulla scena del macabro ritrovamento per stabilire il punto esatto dove il cadavere è stato gettato in acqua. Sul quel tratto del fiume, fino alla Magliana ci vivono, sparsi in diverse baracche un centinaio di senza fissa dimora, per lo più dell' est Europa. Non si esclude che la partoriente possa essere una straniera malata di tubercolosi o di un'altra grave patologia che possa aver provocato la morte del neonato.

