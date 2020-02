Emilio Orlando

«Andate via dall'Italia, ci portate il coronavirus, siete delle m...». Parlano chiaro le immagini del video, girato nella Capitale, nel quartiere sud in un parco giochi del Tuscolano, e diventato virale sui social in pochi minuti. Tre ragazzini italiani con fare minaccioso e pronti a tutto si avvicinano e circondano una comitiva di cinesi, il figlio 36enne di un commerciante di casalinghi della zona a passeggio con la moglie incinta di 35 anni e due amici di 30 e 37 anni: tutti vivono a Roma da anni, Con una serie di spintoni violenti, insulti verbali e chiari intenti discriminatori, la furia dei tre bulli non risparmia nemmeno una donna incinta di 35 anni che li stava accompagnando in compagnia del marito. A fare da coro e ad incitare il raid, altri coetanei che assistevano alla scena sghignazzando e incitando i bulli.

Quando la situazione stava per degenerare sulla scena è piombata una volante di polizia, dopo che i residenti allarmati dalle grida hanno chiamato il 112. Gli agenti hanno bloccato e portato in commissariato uno dei ragazzini, mentre gli altri due sono fuggiti a piedi. Il quindicenne fermato è stato riaffidato ai genitori senza venire indagato perché le vittime dell'aggressione non hanno voluto sporgere querela.

Tutte le fasi della tentato linciaggio sono state filmate da un passante e postate su Facebook, ed ora i detective della Digos stanno cercando di identificare gli altri componenti della gang. Dura la reazione della sindaca Virginia Raggi che con un tweet ha criticato l'accaduto: «È vergognoso. Ferma condanna di quanto accaduto: episodi come questo sono frutto di ignoranza e razzismo. Roma è vicina alle vittime di quest'aggressione».

L'episodio di Roma è l'ultimo in ordine di tempo dopo le aggressioni ai danni di cinesi avvenute a Cagliari e ad Avellino.

