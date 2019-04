Emilio Orlando

«Abbiamo disposto una vigilanza nei confronti del proprietario dell'abitazione presa di mira dai ladri. È stato lui stesso ad avvisare il 112 che estranei erano entrati». Con queste parole Francesco Menditto, procuratore capo di Tivoli, ha sottolineato la necessità di tutelare l'incolumità di Andrea Pulone e dei suoi familiari. Il 29enne di Monterotondo ha infatti sparato e ferito un ladro 16enne albanese che, insieme ad altri due complici, era entrato in casa nel tardo pomeriggio di venerdì scorso dopo aver scardinato un'inferriata nell'abitazione di Via San Matteo, nel centro abitato del comune alle porte di Roma, mentre era in casa con la fidanzata. I carabinieri hanno stretto il cerchio intorno al commando di malviventi che dopo il ferimento hanno scaricato il ferito al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Due dei quattro sono stati già identificati e localizzati nella zona di San Basilio al Tiburtino. L' accusa è tentato furto aggravato in concorso. Le condizioni di E.P., il malvivente colpito all'inguine da una delle quattro pallottole sparate, non destano preoccupazioni. Sempre il procuratore Menditto ha sottolineato come «l'eventuale decisione di iscrivere nel registro degli indagati l'autore degli spari, non è influenzata dalla nuova norma sulla legittima difesa che, tra l'altro, non è ancora entrata in vigore». Ma dal punto di vista legale la posizione di Andrea Pulone non dovrebbe comunque aggravarsi perché - non appena la nuova legge sulla legittima difesa, fortemente voluta dal vicepremier Matteo Salvini, entrerà in vigore- verrà applicata al suo caso.

riproduzione riservata ®

