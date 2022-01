Emilio Orlando

A distanza poche ore dalla sparatoria di Ponte di Nona, un altro agguato a mano armata nella zona del Trullo (vicina a quella del Corviale) davanti a molti passanti, tra cui donne e bambini. Aggressione che ha i contorni di un giallo.

Sono state decine le telefonate di persone terrorizzate che hanno sommerso il centralino della sala operativa della Questura circa un quarto d'ora dopo le ore 16 di mercoledì. Le voci concitate dei concitate dei passanti segnalavano diversi colpi di arma da fuoco esplosi in strada e che hanno raggiunto una vettura parcheggiata.

La conferma è arrivata quando le Volanti e le autoradio del distretto di San Paolo hanno trovato in via delle Vigne (al Portuense, all'altezza del numero 80) quattro bossoli calibro 9*21, e un proiettile che si aveva perforato un automobile parcheggiata. Alcuni dei testimoni oculari, che avevano chiamato la Polizia hanno raccontato che a sparare era stato un uomo a bordo di uno scooter con il viso coperto da un casco integrale scuro.

Mistero sul movente dell'agguato che, apparentemente, non era rivolto contro nessuna delle persone presenti. Secondo gli investigatori dell' XI distretto di Polizia (che, insieme alla Scientifica, hanno sequestrato e repertato i bossoli per gli esami balistici) il potenziale bersaglio del sicario era un 30enne pregiudicato che abita al Trullo, chiamato per nome. Un avvertimento maturato, sempre secondo chi indaga, nell'abito del malaffare della zona, che da anni assiste a dinamiche criminali legate alla droga, ma dove i criminali storici non disdegnano di regolare a mano armata anche sgarri di natura economica oppure sentimentale. Nella stessa zona, lo scorso anno fu teatro di altri due agguati armati, dove vennero gambizzati due pregiudicati.

Solo che stavolta hanno rischiato di essere colpite dai proiettili vaganti anche persone che passavano lì per caso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

