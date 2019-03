Emilio Orlando

A Casal Bruciato la temutissima baby gang di rapinatori era conosciuta come la banda della mazza da baseball. E non esitavano a utilizzarla quando la vittima reagiva. Anche col rischio di fracassare ossa o cranio. Ed è quello che è accaduto in almeno un colpo messo a segno dai tre ragazzini, tutti già pregiudicati per rapina e violenze, un diciottenne e due ancora minorenni romani, che il 5 e il 25 gennaio scorso hanno assaltato un minimarket in via dei Crispolti gestito da due fratelli bengalesi. Una rapina dalla violenza inaudita.

Dopo aver immobilizzato il rapinato ed averlo depredato del portafogli, dell'incasso e del telefono, lo hanno massacrato a colpendolo alla testa più volte con una mazza di legno procurandogli un grave trauma cranico ed epidurale tanto da ridurlo quasi in fin di vita. L'uomo dopo essere stato rapinato è riuscito a stento ad arrivare da solo a casa, dove o parenti hanno lo hanno salvato chiamando i carabinieri. Pochi minuti ancora ed il poveretto sarebbe morto per una profonda emorragia celebrale che è stata drenata grazie ad un intervento chirurgico praticato dai medici del policlinico Umberto I.

La baby gang aveva già visitato venti giorni prima il bengalino ed avevano aggredito il fratello dello straniero ricoverato sempre a colpi di mazza da baseball. Le indagini dei carabinieri della compagnia di piazza Dante e della stazione di Roma Prenestina, che sono state condotte anche con intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso di identificare subito il minorenne molto conosciuto nel quartiere. Per i due maggiorenni, su richiesta del pool della procura capitolina gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, coordinato dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti non escludono che il feroce gruppo di ragazzini rapinatori possa aver compiuto al Tiburtino altre sanguinose rapine sempre nei confronti di cittadini stranieri che spesso sono restii a denunciarle.

