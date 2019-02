«Emiliano, anche Nala ti aspetta»

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniIl mistero si infittisce dopo che, soltanto alcune ore fa, sembrava vicina all'epilogo la vicenda di Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso (probabilmente) mentre era in volo da Nante a Cardiff. Ovvero dalla città della sua vecchia squadra a quella della nuova avventura da professionista del gol. Che invece non è mai iniziata. Senza Emiliano Sala c'è chi non riesce proprio a nascondere la propria solitudine, raccolta in uno scatto che equivale davvero a più di mille parole: parliamo di Nala, la cagnolona del bomber, che aspetta imperterrita il ritorno del suo padrone.L'immagine, caricata su Facebook dalla sorella di Emiliano, Romina è diventata virale nel giro di pochi giorni: «Anche Nala ti aspetta», recita la didascalia in cui il cane dal manto nero sembra guardare verso il tramonto, nella speranza di rivedere ancora quel ragazzo di 28 anni che era il suo più caro amico. Emiliano Sala infatti aveva preso la sua Nala da un canile in Francia nel 2015 e da quel momento hanno formato una coppia inscindibile, come dimostrano i moltissimi scatti che l'attaccante aveva postato sul suo account Instagram. Una coppia talmente unita che Sala aveva deciso di portare la cagnolona anche nella sua nuova casa nel Regno Unito: peccato che non è mai arrivato a essere protagonista nel club gallese, preceduto dal titolo di acquisto più costoso. Già, ma che è accaduto davvero? E perché non si trova ancora il suo corpo?Dopo l'inabissamento dell'aereo su cui stava viaggiando verso la Premier League, lo scorso 21 gennaio, di Emiliano Sala e del pilota del piccolo Piper David Ibbotson si sono perse le tracce. Solo il 4 febbraio le ricerche hanno portato al ritrovamento della carlinga dell'aereo sul fondo del canale della Manica, con un cadavere - ancora non identificato - al suo interno. In questa orribile e commovente storia, di (quasi) certo ormai c'è il fatto che l'attaccante italo-argentino Sala si aggiunge alla lunga lista di calciatori vittime di incidenti aerei: anche i meno appassionati al pallone ricorderanno la tragedia che decimò la squadra brasiliana della Chapecoense (nel 2016), e la strage di Superga del 1948 in cui svanì il Grande Torino.