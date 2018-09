Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaVirginia Raffaele trasloca su Nove e torna al suo primo amore, la recitazione. Da stasera in onda sul canale del gruppo Discovery ma anche su Motor Trend e Food Network - la prima puntata di Come quando fuori piove, una miniserie in cui l'interprete romana si calerà nei panni di quattro donne di età, classi sociali e città diverse. Non si tratta più dunque dei brevi sketch esilaranti, a cui l'imitatrice 37enne ha abituato il suo pubblico - ma di oltre sei ore di intrattenimento. E per la prima volta Virginia sarà anche in versione sceneggiatrice. «È stata un'esperienza fantastica, che ha fatto crescere i personaggi in modo differente».Nella fiction comparirà anche un cameo di Fausto Bertinotti: «Ho cercato di dare più letture attraverso la comicità ha aggiunto Raffaele - una ricerca della verità nonostante si stia scherzando». La regia della serie è affidata a Fabio Mollo, mentre la produzione è a cura della Itv Movie di Beppe Caschetto, che ha già prodotto la serie Untraditional di Fabio Volo.A un anno dal successo dello show di Rai2 Facciamo che io ero, Virginia torna a recitare. Non si tratta della prima serie tv. Nel 2016 l'attrice ha preso parte a Dov'è Mario?, la serie con Corrado Guzzanti, diretta da Edoardo Gabbriellini, andata in onda su Sky Atlantic HD. Nel curriculum dell'attrice anche tante pellicole e fiction. Da Romanzo Criminale di Michele Placido e L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi, a Carabinieri, Incantesimo e Il Maresciallo Rocca.riproduzione riservata ®