Emiliana Costa Vecchie colonne sonore, gruppi rock prog anni 70 e, ironia della

Vecchie colonne sonore, gruppi rock prog anni 70 e, ironia della sorte, i dischi che all'epoca dell'uscita hanno fatto flop. Sono questi i Santo Graal del collezionismo, i pezzi più rari a cui gli appassionati di musica danno la caccia in tutto il mondo. Rigorosamente in formato vinile. Francesco Pozone (foto), romano 36 anni, del collezionismo ne ha fatto un mestiere. È l'organizzatore dei Music Day, eventi dedicati agli amanti della musica di ogni epoca.

Come nasce la sua passione?

«Quando avevo 14 anni mio padre tornò a casa con un disco dei Rolling Stones, da quel momento la mia vita è cambiata. Ho iniziato a cercare le prime stampe degli album in vinile al posto dei cd. Da lì la nascita dell'associazione, di cui sono presidente, Per un pugno di dischi. Quella del collezionista è una mania. Io ho circa tremila pezzi, ho cominciato con il rock per poi spaziare al lounge e al jazz».

Quali sono i vinili più quotati?

«Le colonne sonore dei film italiani anni 60-70 fatte da orchestra, perché all'epoca non erano messe in vendita e finivano solo nei canali promozionali della Rai. Una colonna sonora gettonatissima è Mah nà mah nà del maestro Piero Umiliani per il film Svezia, Inferno e Paradiso del 68. La pellicola andò malissimo, ma la musica fu ripresa dal programma inglese Benny Hill Show e oggi è un cult. Tra i vinili più ambiti, anche quelli delle band italiane rock progressive, come Banco del Mutuo Soccorso e Rovescio della Medaglia. Negli anni 70 ebbero tirature bassissime, mentre oggi sono ricercati in Italia e all'estero. Possono valere anche qualche migliaio di euro, ma devono essere immacolati».

Le novità del Music Day Roma numero 27?

«L'evento si articola in due filoni. L'ambito commerciale, con sessanta espositori italiani e internazionali per l'acquisto di vinili, cd e memorabilia. E l'ambito legato alla presentazione di dischi e agli incontri con volti noti della musica».

Le colonne sonore di cui parlavamo prima?

«Avranno un ampio spazio, dalla presentazione di un disco da studio del maestro Franco Micalizzi, autore di musiche iconiche come quella del film Lo chiamavano trinità. Titolo dell'album Solisti Omaggio a Franco Micalizzi. Tra gli ospiti, anche il compositore Fabio Frizzi, che presenta un doppio disco omaggio al regista Lucio Fulci, maestro dell'horror».

Ci sarà anche Claudio Simonetti, compositore delle musiche dei film di Dario Argento.

«L'autore delle colonne sonore di Profondo Rosso e Suspiria presenterà il disco di inediti The Devil is Back con la band al completo».

Music Day Roma, domani e domenica, otel Mercure Roma West, via Eroi di Cefalonia 301, ingr. 3-5 euro, musicdayroma.com

