Emiliana Costa

Un rocker (così si definisce lui) dal cuore tenero, appassionato di Guccini e con un'ex fidanzata da copertina (Giulia De Lellis) sul curriculum. Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, classe 1995, è l'astro-pop del momento. Il vincitore di Amici 2018, dopo la recente partecipazione a Sanremo, continua a macinare successi, inanellando un sold-out dietro l'altro con il suo #Giovanipersempre tour. Da stasera a domenica, l'artista si esibirà all'Atlantico di Roma. Le prime due date, neanche a dirlo, registrano il tutto esaurito. E intanto si aggiungono nuovi live al tour estivo.

Sul palco dell'Ariston, Irama ha incantato il pubblico con La ragazza con il cuore di latta, un brano che racconta una storia di violenza e rinascita. Una riflessione delicata sulle tante situazioni tragiche che si nascondono tra le mura domestiche. Il singolo è una delle novità dell'album Giovani per sempre - pubblicato l'8 febbraio e che ha raggiunto il primo posto in classifica - edizione speciale dell'album disco di platino Giovani, uscito lo scorso 19 ottobre. Irama aveva già conquistato il doppio platino per l'album precedente Plume, il triplo platino per il singolo Nera e il disco d'oro per Un giorno in più.

Quella dell'ex cantante di Amici è davvero una storia di caduta e rinascita. L'artista, infatti, aveva esordito tra le nuove proposte di Sanremo 2016, per poi vincere il Coca-Cola Summer Festival nella sezione giovani. Poi qualcosa si è inceppato, incomprensioni con la casa discografica, racconterà lui. E per un anno Irama è rimasto fermo, senza mollare però il suo sogno. «A volte nella vita - ha spiegato - ti fanno uno sgambetto o inciampi di tuo. Ma ciò che conta davvero è come rialzarsi, non portare rancore, rimanere coi piedi per terra e credere in se stessi».

Cresciuto con la passione per i cantautori italiani «Guccini è impressionante», oggi Irama è l'idolo delle teenager. Ma a lui pare non importare: «Quando mi dicono sei bellissimo? Preferisco che ascoltino la mia musica».

