Emiliana Costa

Tutti pazzi per Vittoria. A ventiquattro ore dall'arrivo della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, Baby V alias Vittoria Lucia Ferragni è già la bambina più cliccata del web. La sua nascita, attesissima dagli oltre 34milioni di follower di mamma e papà, è avvenuta ieri mattina. Annunciata da un tenero post su Instagram, condiviso contemporaneamente dall'imprenditrice digitale e dal rapper. La nostra Vittoria, cinguettano commossi i neogenitori. E a corredo l'immagine più bella, Chiara con la piccola in braccio, che stringe il dito di papà Federico. In poche ore, lo scatto macina milioni di like con migliaia di auguri al seguito. Da Mara Venier ad Achille Lauro. Dalla pop star Dua Lipa a Francesca Michielin, compagna di Fedez nell'avventura sanremese.

A stretto giro, appare sulle stories di Chiara la reazione di Leone, primogenito della coppia. Il piccolo - che ha compiuto tre anni lo scorso 19 marzo ed è una webstar in piena regola ha inviato un videomessaggio ai genitori e alla neonata, ancora in clinica: Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore. Le dolci parole del fratellino maggiore hanno commosso il web e non solo. Nella story successiva - girata da Chiara Ferragni, instancabile anche dopo il parto Fedez, con in braccio Vittoria, scoppia in lacrime. E neanche a dirlo, anche il pianto del papà bis fa il giro dei social.

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni, complice anche la pandemia e il lockdown, è stata seguita e attesa da milioni di fan come la finale di un mondiale di calcio. Forse perché portava un po' di sogno e di normalità, in un momento in cui di normalità non ce n'era più. Tutto è iniziato lo scorso primo ottobre, quando Leone ha annunciato l'arrivo della sorellina mostrando la foto dell'ecografia. Da allora la gravidanza è stata documentata ogni giorno sui social.

Il nome top secret. Fino al giorno dell'esordio a Sanremo, quando il rapper e il figlioletto hanno indossato una camicia con la V e hanno fatto il segno di vittoria. Lanciando il primo indizio. Forse, se Fedez e Francesca Michielin avessero vinto il Festival con il brano Chiamami per nome, il nome segreto sarebbe stato annunciato sul palco dell'Ariston. L'apoteosi per i fan e per noi che raccontiamo le gesta dei Ferragnez dagli esordi. Ma ora è arrivata Baby V e questa è vita vera. Tutta un'altra Bella storia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA