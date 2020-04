Emiliana Costa

Tentato attacco hacker all'ospedale Spallanzani, in piena emergenza coronavirus. A riferirlo, Alessio D'Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, che ieri in conferenza stampa con il presidente Nicola Zingaretti ha denunciato il tentato hackeraggio al sistema informatico dell'Istituto nazionale di malattie infettive, centro di eccellenza romano specializzato nella lotta al Covid-19.

«C'è stato un attacco hacker allo Spallanzani - ha spiegato l'assessore regionale -. Risale a una settimana fa, ma non ha avuto successo anche se per qualche ora i pc sono andati fuori uso. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo».

La Procura di Roma ha avviato un'indagine. Il procedimento è coordinato dal procuratore Michele Prestipino. Il reato per cui si procede è accesso abusivo a sistema informatico. Gli attacchi hacker «ai danni di strutture italiane di eccellenza impegnate nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso» sono stati oggetto di una riunione straordinaria del Nucleo Sicurezza Cibernetica. Secondo gli esperti «gli episodi rappresentano una ricaduta» fisiologica «della situazione in corso, che sollecita appetiti di varia natura, per lo più di matrice criminale. Il Nucleo ha comunque provveduto ad allertare la rete sanitaria nazionale perché innalzasse le difese su reti e infrastrutture». Del resto, viene rilevato, «i casi singoli registrati in Italia vanno letti come episodi di un fenomeno di portata mondiale, ispirato da finalità di lucro e non dall'intento di filtrare dati sensibili».

Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta con un tweet in merito alla vicenda degli attacchi hacker: «Si faccia chiarezza su questi gravissimi atti di sabotaggio. Condanniamo con forza questi gesti criminali».

