Emiliana Costa Spiagge affollate, cocktail gelati e la colonnina di mercurio

Spiagge affollate, cocktail gelati e la colonnina di mercurio in rapida ascesa. L'estate 2019 si è finalmente decisa ad arrivare e con lei gli immancabili tormentoni, i motivetti che per almeno tre mesi canticchieremo sotto la doccia, in macchina e nelle disco in riva al mare. E se in passato, a farla da padrone sono state le hit latino-americane, quest'anno la sfida è tutta tricolore. J-Ax si conferma il re Mida dell'estate. Dopo i successi di Senza pagare e Italiana, in coppia con Fedez, il rapper milanese con Ostia lido conquista saldamente la vetta della classifica. Spesso gli artisti italiani ammiccano però ai ritmi latini, ecco allora Boomdabash e Alessandra Amoroso ballare il Mambo salentino, oppure il team di produttori e rapper capitanato da Sfera Ebbasta e Mahmood lanciarsi in uno sfrenato Calipso. A tenere testa all'invasione italiana in classifica, è soprattutto l'americana (e inossidabile) Madonna, alias Madam X, con il suo Medellìn assieme a Maluma.

Tra gli altri successi dell'estate non inclusi in questa carrellata, vanno citati almeno Benji & Fede con Dove e Quando, Playa, il nuovo singolo di Baby K e poi Corazon Morado, il featuring di Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta: Latin urban in piena regola con sfumature trap. Si aprano le danze. L'estate 2019 può cominciare.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

