Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaSarà l'Ulisse interpretato da Francesco Montanari a dare il via questa sera al Lunga Vita Festival, la nuova kermesse di arte e spettacolo, che porta il teatro nel cuore archeologico della Capitale. Cornice dell'evento, ideato da Davide Sacco e Ilaria Ceci, sarà l'Accademia nazionale di Danza all'Aventino, sul cui palco si alterneranno artisti come Stefano Benni, Ascanio Celestini, Moni Ovadia e Nadia Baldi.Ad aprire la rassegna - che proseguirà fino al 20 luglio - sarà l'interprete della serie Il Cacciatore che, con un concerto-spettacolo, racconterà l'Ulisse privato. Non solo il viaggiatore dunque, ma anche l'uomo che entra in contatto con i personaggi che incontra sul suo cammino. Nella narrazione, Montanari sarà accompagnato dal percussionista Alfio Antico. L'obiettivo è indagare il mito con uno sguardo al presente. Raccontare l'ospitalità degli antichi greci nei confronti dello straniero, per riflettere su temi più attuali, come quello dell'accoglienza ai migranti. Sono tanti gli spettacoli che trattano temi leggendari mettendoli in relazione con le grandi contraddizioni dell'epoca contemporanea. La Ballata dei senza tetto di Ascanio Celestini rappresenta un canto di umanità (15/07).Con La morte della bellezza la regista e interprete Nadia Baldi rivisita la poesia tagliente di Patroni Griffi (16/07). E ancora Moni Ovadia in La gara dell'arco (17/07), Elisabetta Pozzi con la lo spettacolo Cassandra o del tempo divorato (19/07) o la Penelope di Maddalena Crippa. Il Festival non vuole essere solo veicolo di arte e cultura, ma anche promotore di una cittadella che diventi punto di ritrovo per la città.Si inseriscono in questo contesto il Mercato dell'arte e della civiltà, per dare spazio alle giovani realtà culturali e l'Agorà della drammaturgia, per far conoscere i nuovi autori (14/07). Fiore all'occhiello della kermesse sarà l'apertura di Skenè Lab, un'accademia internazionale gratuita per 30 giovani professionisti selezionati su bando e finalizzata alla produzione di opere originali ispirate alla tragedia classica.riproduzione riservata ®