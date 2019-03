Emiliana Costa

Rocker, performer, forse un po' sbruffoni, sicuramente secchioni (come si autodefiniscono). Sono i Måneskin, il gruppo rivelazione dell'undicesima edizione di X-Factor che, a un anno e mezzo dall'esordio, continua a macinare sold-out in giro per l'Italia, intascando importanti riconoscimenti. Il tour dei record (63 date tutto esaurito, con oltre 130mila biglietti venduti tra il 2018 e il 2019) arriva nella Capitale, con quattro live all'Atlantico. E, neanche a dirlo, i posti sono esauriti.

In scaletta, i grandi successi della band romana tratti dal loro primo album Il ballo della vita. Torna a casa, la ballata in cui poesia e pathos si mescolano in egual misura, è quattro volte disco di platino. Il brano ha debuttato al primo posto delle classifiche FIMI/GfK iTunes e Spotify, dove ha mantenuto il numero uno per un'intera settimana. Con oltre 49 milioni di stream. Torna a casa è anche la colonna sonora che chiude Baby, la serie italiana originale Netflix.

C'è poi Morirò da re il primo singolo, più sfacciato e in linea con il mood glam-rock della band che ha conquistato la certificazione triplo disco di platino. Il brano ha debuttato un anno fa nella Viral 50 globale di Spotify e ad oggi conta oltre 39 milioni di stream.

Attesa dai fan anche l'interpretazione live dell'ultimo singolo Fear for nobody, un inno alla determinazione nel rincorrere i propri sogni. Il segreto del successo della band di giovanissimi (in quattro non arrivano a 80 anni), secondo Damiano David, frontman del gruppo, risiede nella disciplina: «Quando siamo in tour, va bene divertirsi. Ma per mantenere un livello alto sul palco, dobbiamo essere lucidi e freschi. Quindi zero fast food. La coca e bibite gassate sì, ma non troppo. Alcol poco. Non si fanno le quattro del mattino. La droga? Non è rock'n'roll. La musica è libertà, quella roba invece ti rende schiavo».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA