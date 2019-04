Emiliana Costa

Rock in Roma scalda i motori della undicesima edizione: 28 concerti annunciati (ma altri ne verranno svelati via via), quattro location sul territorio, da Capannelle (Red e Black stage) - dove il festival prenderà il via con gli Anathema (23/6) - al Teatro Romano di Ostia Antica, dal Parco della Musica al Circo Massimo dove si concluderà con TheGiornalisti (live prodotto da Vivo Concerti con RiR, il 7/9). In mezzo concerti rock, ma anche indie, rap, trap e di elettronica.

«Abbiamo dato maggior spazio ai cantanti italiani, perché il nostro mercato è in fermento. Se da un lato gli artisti stranieri costano di più, dall'altro, nel nostro Paese, ci sono realtà che riempiono gli stadi, come Coez lo scorso anno» così descrivono la line up gli organizzatori, Massimiliano Bucci e Sergio Giuliani. Dopo gli Anathema a Capannelle si alterneranno Calcutta (27/6), Capo Plaza (30/6), Franco126 (2/7), Gemitaiz (4/7), Zen Circus (5/7), J-Ax e Articolo 31 (6/7), Haken (7/7), Bad Bunny (11/7), Salmo (12/7), Carl Brave (13/7), Ozuna (14/7), Subsonica (17/7), Ketama126 con Speranza e Massimo Pericolo (18/7), Ex-Otago e Viito (19/7), The Blaze (23/7), Luchè (26/7), Animals as Leaders (27/7). Ad Ostia Antica si esibiranno Kraftwerk (27-28/6), Negrita (9/7), Neurosis e Yob (11/7), Marlene Kuntz (12/7) ed una attesissima Loredana Berté (27/7). La cavea del Parco della Musica ospiterà i big stranieri: Thirty Seconds to Mars (3/7), Skunk Anansie (8/7), Ben Harper&The Innocent Criminals (13/7) e Nick Mason's Saucerful of Secrets (16/7). Radio 2 sarà la radio ufficiale dell'evento.

