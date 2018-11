Emiliana Costa Più libri più liberi alla Nuvola dell'Eur. La manifestazione

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaPiù libri più liberi alla Nuvola dell'Eur. La manifestazione della Piccola e Media Editoria torna nella Capitale dal 5 al 9 dicembre, dopo l'edizione dei record del 2017. Edizione che ha fatto registrare oltre 100mila presenze. E anche quest'anno i numeri sono imponenti: 1200 relatori, 650 incontri e 530 espositori. Fil rouge della rassegna numero 17 sarà il nuovo umanesimo. Tra gli autori di spicco che interverranno alla kermesse, Abraham Yehoshua, Andrea Camilleri, Gianrico Carofiglio e Zerocalcare. Insomma, la manifestazione cresce e si rilancia, con un occhio ai giovani lettori. Quest'anno infatti è stato introdotto un buono libro di 10 euro per 10 mila ragazzi, lanciato dalla Regione Lazio con lo stanziamento di 100 mila euro.All'inaugurazione della fiera, sarà presente il sottosegretario Vito Crimi e nel pomeriggio del 5 dicembre è prevista la partecipazione del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, protagonista anche dell'incontro con Paolo Conti dedicato a Lettura: primo motore della cultura. Nel giorno d'apertura grande attesa per l'arrivo di Abraham Yehoshua, mostro sacro della letteratura ebraica. E nel giorno di chiusura, occhi puntati su Enrico Mentana che presenterà Open, il suo nuovo giornale online. Tanti gli autori internazionali, fra i quali lo statunitense Joe R. Lansdale, lo scrittore e poeta dissidente camerunense Patrice Nganang con La stagione delle prugne e la brasiliana Monica Tereza Benicio, compagna dell'attivista Marielle Franco, assassinata lo scorso marzo a Rio de Janeiro.«Sono quasi 5 mila i piccoli e medi editori italiani. Coprono più della metà della produzione editoriale. Per l'Associazione Italiana Editori Più libri più liberi è un appuntamento decisivo nel corso dell'anno. Nel 2019 l'Aie compirà 150 anni e li festeggeremo qui a Roma, a settembre», ha detto il presidente Ricardo Franco Levi che ha fatto un appello al governo perché la 18App (l'aiuto ai ragazzi che compiono 18 anni per poter acquistare libri) diventi esecutiva.Alla Nuvola interverranno anche Michael Dobbs con Il giorno dei Lord, primo capitolo di un nuovo ciclo fantapolitico; l'attivista turca Pinar Selek, autrice di Una casa sul Bosforo e Valerio Mastandrea, che leggerà pagine dello scrittore e politico turco, Ahmet Altan, condannato all'ergastolo con l'accusa di tentato golpe. Fra gli italiani torna Andrea Camilleri che ha chiuso l'edizione 2017 della fiera. E poi Gianrico Carofiglio, Paolo Giordano, Dacia Maraini e Nada. Ampio spazio al graphic novel con Zerocalcare. Grande attesa infine per Ilaria Cucchi che presenterà con Carlo Bonini Il Buio. La lunga notte di Stefano Cucchi di Emanuele Bissantini, Floriana Bulfon, Domenico Esposito e Claudia Giuliani. «Parleremo - ha concluso la presidente della fiera Annamaria Malato - di quello che vuol dire umanità. Rimetteremo l'uomo al centro».riproduzione riservata ®