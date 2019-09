Emiliana Costa

Per l'ultima volta. È quasi un'esigenza artistica e umana a dare il nome all'ultima data del tour di Francesco Motta, live che conclude tre anni ricchi di traguardi. Dalla Targa Tenco per La Fine dei vent'anni alla partecipazione a Sanremo 2019 con Dov'è l'Italia.

Perché per ultima volta?

«Dopo questa tappa, prenderò una pausa per scrivere un nuovo album e per seguire progetti al di fuori della discografia. Devo ritrovare il mio centro, esplorare cose nuove. È un modo per festeggiare un percorso e iniziarne uno nuovo».

Le sorprese del live romano?

«Ci sarà un quartetto d'archi, è sempre stato il mio sogno. Il concerto sarà abbastanza lungo e ripercorrerà il mio repertorio. Dal primo album da solista nel 2016 al brano sanremese».

Com'è andata sul palco dell'Ariston?

«La più grande esperienza che ho vissuto. Ho scelto di andarci perché avevo l'urgenza di cantare a un pubblico più ampio un brano che parlasse di educazione civica. Sensibilità che ultimamente stiamo perdendo».

Come nasce la sua passione per la musica?

«Dai 3 ai 7 anni ho studiato con il metodo giapponese Yamaha. Poi durante l'adolescenza ho avuto per due settimane la febbre e ho iniziato a suonare qualsiasi cosa ci fosse in casa. Da lì è partito tutto».

A quali artisti s'ispira?

«Ai miei genitori, che hanno accettato la mia scelta di fare musica e non è da tutti. Mi hanno sempre sostenuto».

